EBYÜ'de “Savunmada İnavosyon Öyküsü” konferansı

Türkiye'nin önde gelen milli ve yüksek teknoloji odaklı savunma sanayi şirketlerinden birisinin ceo'su Uğur Coşkun, EBYÜ'de düzenlenen konferansta savunma ve havacılık sanayisindeki deneyim ve tecrübelerini paylaştı.

Prof. Dr. Erdoğan Büyükkasap Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleşen konferansa 3. Ordu Komutanı Korgeral Yavuz Türkgenci, Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun, üniversite yönetimi, akademisyenler, öğrenciler ve davetliler katıldı.

Gerçekleşen söyleşide Uğur Coşkun, savunma ve havacılık sanayisindeki deneyim ve tecrübeleri ve şirketin kuruluş öyküsünü anlatarak; yapay zekâ, sürü zekâsı, robotik sistemler, giyilebilir teknolojiler, artırılmış gerçeklik, görüntü ve sinyal işleme gibi teknolojide gerçekleştirdikleri yenilikçi projeler hakkında katılımcıları bilgilendirdi.

Program sonunda Rektör Akın Levent, Coşkun'un savunma sanayisinde gerçekleşen ilerlemelerde önemli katkıları olduğunu belirterek, bu alanda gerçekleşen çalışmaları dinlerken gurur duyduğunu ifade etti. Gerçekleşen konferansta aktarılan bilgilerin öğrenciler açısından da ufuk açıcı olduğunu ifade eden Rektör, katkılarından dolayı Coşkun'a teşekkürlerini sunarak plaket takdim etti.

Uğur Coşkun da öğrencilerin göstermiş olduğu büyük ilgiden dolayı teşekkür ederek, Erzincan'da bulunmaktan ve gençlerle bir araya gelmekten dolayı büyük keyif aldığını söyledi.