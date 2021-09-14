EBYÜ'de yüz yüze eğitim Tıp Fakültesinde başladı

EBYÜ akademik takvimine göre, 2021-2022 akademik yılında ilk ders Tıp Fakültesinde oldu. Uzun bir aradan sonra tekrar yüz yüze eğitimin başlamasının sevincini yaşayan öğrenciler, okullarını çok özlediklerini ifade ederken, bu yıl üniversiteyi yeni kazanan tıp fakültesi öğrencileri ise yeni bir eğitim hayatına başlamanın heyecanını dile getirdi. Üniversitenin Tıp Fakültesinde 2021-2022 eğitim öğretim yılı planlamalarına göre Temel Tıp Bilimleri (Dönem I-II-III) 2021 - 2022 eğitim öğretim döneminde Temel Tıp Bilimlerinde hibrit eğitim modeli uygulanacak. Teorik dersler eğitimler ise eş zamanlı olarak kampus sisteminde de canlı yayımlanacak olup; yüz yüze eğitime katılması yükümlülüğü olmayan diğer grup öğrenciler eğitimlerine kampus.ebyu.edu.tr adresinden çevrimiçi olarak devam edebilecekler. Temel Bilimlerde uygulanması gereken laboratuvar (pratik) derslerinin tümü ve dönem I-II-III için kurul sonu, final ve bütünleme sınavları yüz yüze yapılacak.

Yüz yüze eğitimin başlamasıyla birlikte öğrencileri sınıflarında ziyaret eden EBYÜ Rektörü Prof. Dr. Akın Levent öğrencilerle bir süre sohbet ederek sıkıntılarını dinledi. Erzincan'da eğitimine devam eden öğrencilerin genel anlamda ev kiralarının yüksek fiyatlarına tepki gösterdiği görüldü.

EBYÜ Tıp Fakültesinde 640 öğrenci bulunduğunu ve 130 öğrencinin bu yıl kayıt yaptırdığını dile getiren Rektör Levent, “Bu hafta başı üniversitemiz yüz yüze eğitim öğretimine başlamış bulunuyor. 2021-2022 eğitim öğretim dönemine Tıp Fakültesi en erken başlayan fakültemiz. Tabi ki intörn öğrencilerimiz kesintisiz olarak, tatil yapmadan eğitim öğretimlerine devam etmekteler. Öğrencilerimizin kaldıkları yerlerle ilgili ve ulaşımlarıyla ilgili şikâyetlerini dinledik. Çok şükür öğrencilerimizin büyük bir sıkıntısı olmadığını birlikte gördük. Şuan da yaklaşık 630-640 bandında öğrencimiz bulunmakta. Bu sene itibariyle de 130 öğrenci kaydını yaptırdı. Bunun haricinde yatay geçişle de ve uluslararası öğrencilerle de yaklaşık 20-25 tane daha öğrenci geleceğini düşünüyoruz. Öğrencilerimizin her türlü rahatları ve konforları için, ilimizde ki barınma problemleri eğitimleri ile alakalı problemlerine yardımcı olmak için buradayız” dedi.

Öğrencilerin birer gün arayla yüz yüze eğitime geldiklerini belirten Levent, “Mesafe problemi olduğu için, biraz evvel sınıflarda hep beraber gördük, 130 kişilik sınıfa ancak 60-70 civarında öğrenci alabiliyoruz. Yani aralarında 1-1,5 metre mesafe olması gerekiyor. O yüzden sınıfların yarısını canlı olarak eğitime diğer yarısını ise online eğitime tabi tutmaktayız” diye konuştu.