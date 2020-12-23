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EBYÜ'den Dağıstan Devlet Tıp Üniversitesine İngilizce tıp eğitimi

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi (EBYÜ) öğretim üyeleri tarafından Dağıstan Devlet Tıp Üniversitesine İngilizce tıp eğitimi verildi.


Rusya Federasyonu Sağlık Bakanlığı Federal Bütçeli Yüksek Eğitim Kurumu “Dağıstan Devlet Tıp Üniversitesi” ile EBYÜ arasında ikili anlaşma kapsamında 14-28 Aralık 2020 tarihleri arasında Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon ABD öğretim üyesi Doç. Dr. Ufuk Kuyrukluyıldız ve Enfeksiyon Hastalıkları ABD öğretim üyesi Dr. Öğr. Üyesi Orçun Barkay tarafından Dağıstan Devlet Tıp Üniversitesinin 4. ve 5. sınıf öğrencilerine, “Pathophysiology terminal states. Clinical death. Methods of revitalizing the body (Temel ve ileri yaşam desteği), Shock (Şok), Coma (Koma), HIV Infectıon (HIV İnfeksyonu), Viral Hepatit's B (Hepatit B) ve Influenza (İnfluenza) konularında online İngilizce tıp eğitimi verilmeye başlandı.


Dağıstan Devlet Tıp Üniversitesinden derse katılan öğretim üyeleri ile öğrencileri eğitimden duydukları memnuniyeti ileterek başta Rektör Prof. Dr. Akın Levent olmak üzere eğitim veren öğretim üyelerine yaptıkları katkılardan dolayı teşekkürlerini sundular.

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