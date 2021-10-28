EBYÜ'lü 3 akademisyenimiz en etkili bilim insanları listesinde

Plos Biology Dergisi'nde yayımlanan “Dünyanın En Etkili 100 Bin Bilim İnsanı” listesinde Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesinden (EBYÜ) 3 öğretim üyesi yer aldı.

Stanford Üniversitesinin koordinasyonunda yürütülen “Updated science-wide author databases of standardized citation indicators” başlıklı araştırmada kapsamlı bir bilimsel etki endeksi oluşturularak tüm dünyada araştırmalar yapan ve makaleler yayımlayan akademisyenler sıralandı. Bilimsel makalelerin atıf oranlarının yazar sırası ve sayısı gibi kriterlerin kompozit indikatör bilimsel etki endeksi kullanılarak değerlendirmeye alındığı araştırmada bilim insanlarının h-indeksi yayın ve atıf sayısı gibi önemli ölçütler göz önüne alınarak 22 bilimsel alan ve 176 alt alanda sıralama yapıldı.

Türkiye'den de birçok bilim adamının yer aldığı dünyanın en etkili bilim insanları listesinde, geçen yıl Mühendislik Fakültesi Elektrik Elektronik Bölümü Elektronik Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Yunus Babacan yer alırken, bu yıl listede Tıp Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Halis Süleyman, Mühendislik Fakültesi öğretim üyesi Doç. Dr. Yunus Babacan ile Eczacılık Fakültesi öğretim üyesi Doç. Dr. Cüneyt Türkeş yer aldı.

Konu ile ilgili açıklama yapan Rektör Prof. Dr. Akın Levent, Anadolu'da Bir Dünya Üniversitesi olma ülküsü ile yola çıkan Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesinin her alanda olduğu gibi bilimsel çalışmalarda da Türkiye'de ve dünyada adından söz ettiren bir üniversite olma yolunda ilerlediğini belirterek, “Üniversitemizi yaptıkları bilimsel çalışmalar dolayısıyla önemli bir yere taşıyan Prof. Dr. Halis Süleyman, Doç. Dr. Yunus Babacan ve. Doç. Dr. Cüneyt Türkeş'e teşekkür ediyor, başarılarının devamını diliyorum.” dedi.