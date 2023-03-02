İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

EBYÜ'lü 8 öğrenci depremde vefat etti

6 Şubat 2023 tarihinde merkez üssü Kahramanmaraş Pazarcık ilçesi ile Elbistan olan ve çevresindeki 11 ili etkileyen iki büyük depremde Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi’nin (EBYÜ) 8 öğrencisi vefat etti.

6 Şubat 2023 tarihinde merkez üssü Kahramanmaraş Pazarcık ilçesi ile Elbistan olan ve çevresindeki 11 ili etkileyen iki büyük depremde Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi'nin (EBYÜ) 8 öğrencisi vefat etti.


Vefat eden öğrencilerin adları şöyle:


Fatma Arslan - Adıyaman (Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik)


Gözde Artuç - Adıyaman (Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik)


Serdar Kaplan - Adıyaman (Refahiye MYO, Posta Hizmetleri)


Gökçe Coşkun - Gaziantep (İİBF, Finans ve Bankacılık)


Didem Seda Çolak - Hatay (Sağlık Hizmetleri MYO, Acil Durum ve Afet Yönetimi)


Umut Sakım - Hatay (Eğitim Fakültesi, İngilizce Öğretmenliği)


Gamze Tel - Kahramanmaraş (Tercan MYO, Sosyal Hizmetler ve Danışmanlık)


Mehmet İnal - Malatya (Üzümlü MYO, Sivil Savunma ve İtfaiyecilik)

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.