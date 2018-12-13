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EBYÜ'nün bazı birimlerinde atamalar yapıldı

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi’nin bazı birimlerinde atamalar yapıldı.

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi'nin bazı birimlerinde atamalar yapıldı. Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Rektör Yardımcılığına Prof. Dr. Ahmet Uğur Nalcıoğlu, Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanlığına Prof. Dr. Mehmet Kavukçu ve Tıp Fakültesi Dekanlığına Prof. Dr. Abdülmecit Kantarcı atandı.


Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Akın Levent, yeni Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Nalcıoğlu'na, Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Kavukçu ve Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Abdülmecit Kantarcı hayırlı olsun temennisinde bulundu ve yeni görevinde başarılar diledi.

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