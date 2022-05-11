Eczacılar önlük giydi

EBYÜ'de “14 Mayıs Eczacılar Günü ve Beyaz Önlük Giyme” töreni yapıldı.

Eczacılık Fakültesi tarafından düzenlenen “14 Mayıs Eczacılar Günü ve Beyaz Önlük Giyme Töreni”, Prof. Dr. Erdoğan Büyükkasap Kongre ve Kültür Merkezinde gerçekleştirildi.

Törene, Rektör Prof. Dr. Akın Levent, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. A. Ercan Ekinci, Prof. Dr. M. Fatih Ertugay, Prof. Dr. Adem Başıbüyük, Genel Sekreter Doç. Dr. M. Cihat Özgenel, Eczacılık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Öztekin Algül, Eczacılık Fakültesi Kurucu Dekanı Prof. Dr. Yücel Kadıoğlu, 13. Bölge Erzincan Eczacı Odası Başkanı Uzman Eczacı Abdullah Caner Güven, Erzincan İl Sağlık Müdürlüğü Temsilcisi Uzm. Dr. Yasin Bilgin, Eczacılık Fakültesi akademik personeli, meslek odaları temsilcileri, öğrenciler ve aileleri katıldı.

Törenin açılış konuşmasını yapmak üzere kürsüye gelen Dekan Prof. Dr. Öztekin Algül, eczacılık mesleğinin önemine değinerek, eczacılığın 180 yıl içinde önemli değişimler geçirdiği ve bu dönem içerisinde farklı sorunlar yaşadığını belirtti. Dekan Algül, Bu sorunları aşmak için eczacı meslektaşları ve eczacı odalarının birlikte çalışmalar yaptığına ve çalışmaya da devem ettiğini sözlerine ekledi.

EBYÜ Eczacılık Fakültesi'nin Türkiye'deki birçok eczacılık fakültesi arasında önemli bir yeri olduğuna dikkat çeken Algül, fakülteye dekan olduğu bir yıl içerisinde fakültenin akredite olması için fakülte olarak yapılan çalışmalardan bahsetti. Fakültenin daha güçlü ve donanımlı olması için çalıştıklarını belirten Algül, fakültenin kurulumundan günümüze kadar emeği geçen herkese teşekkürlerini sundu.

Daha sonra konuşma yapan Eczacılık Fakültesi Kurucu Dekanı Prof.Dr. Yücel Kadıoğlu, fakültenin kuruluşundan bu yana önemli değişimler ve başarılar elde ettiğine değinerek, kurucu dekanı olarak Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Eczacılık Fakültesi'nin bu günlere gelmesinde yaşadığı gururu dile getirdi.

TEB 13. Bölge Eczacı Odası Erzincan Temsilcisi Ecz. Burak Sarıkaya ise konuşmasında öğrencilerin bugün giyeceği beyaz önlük ile etik, dürüst ve temiz bir meslek hayatıma adım atmış olacaklarını dile getirerek, öğrencilere meslek hayatında başarılar diledi.

Erzincan İl Sağlık Müdürlüğü temsilcisi olarak programa katılan Uz. Dr. Yasin Bilgin ise öğrencilerin bugün saf, temiz ve sağlığı temsil eden beyaz önlüğü giymeleri ile artık insanlık hizmetine adamış olacaklarını belirterek, bundan sonra onları büyük bir sorumluluk beklediğinin altını çizdi.

Son olarak konuşma yapan Rektör Prof. Dr. Akın Levent de eczacılık mesleğinin ilaç yapımından, hastalara sunumuna kadar birçok aşamada önemine değinerek sağlık sektörünün önemli bir parçası olduğuna dikkat çekti. Eczacılık Fakültesi'nin kuruluşundan bu zamanda kadar önemli gelişmeler yaşadığını belirten Rektör Levent: “Beyaz önlüklerinize yaraşır, toplum için üreten, araştıran, meslekte etkin görev alan eczacılar olarak yetişmeniz için faaliyet gösteren Fakültemiz, kuruluşundan bugüne kendini sürekli geliştirerek ve yenileyerek emsalleri arasında öne çıkmış ve bugünlere gelmiştir. Mesleğinize aidiyet hissedeceğiniz beyaz önlüklerinizin mezuniyetinizden sonra da hakkını layıkıyla yerine getireceğinize inanıyorum. Bizler de üniversite olarak eczacı olmaya adım attığınız bu dönemlerde eğitim konusunda elimizden geleni yapmaya hazırız. Bu anlamlı günün hazırlanmasında emeği geçenleri kutluyor, çalışmalarınızda başarılar diliyorum” dedi.

Protokol konuşmalarının ardından fakülte öğrencileri tarafından hazırlanın müzik dinletisi yapıldı. Program açılışı, eczacı adayı 1. sınıf öğrencilerin beyaz önlük giyme töreni ile son buldu.

14 Mayıs Eczacılar Günü ve Eczacılık Fakültesinin 10. yıl dönümü vesilesi ile hazırlanılan programının ikinci oturumu ise Ege Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hasan Levent Üstünes, Prof.Dr. Katip Çelebi Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Farmakoloji ABD Öğretim Üyesi Cünayt Kemal Buharalıoğlu tarafından “Eczacılık Nereden Nereye”, adı söyleşi, Eczacılık Fakültesi 2.ve 3. sınıf önlük giyme töreni, poster sunumu ile devam edecek.