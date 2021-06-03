Eczacılık Fakültesi Dekanlığına Prof. Dr. Öztekin Algül atandı

Dr. Öztekin Algül atandı.

Rektör Prof. Dr. Akın Levent, Eczacılık Fakültesi dekanı olarak atanan Prof. Dr. Öztekin Algül'e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Eczacılık Fakültesi Dekanlığında gerçekleştirilen ziyarette Rektör Levent'e Rektör Yardımcıları Prof. Dr. A. Ercan Ekinci, Prof. Dr. M. Fatih Ertugay, Prof. Dr. Adem Başıbüyük eşlik etti. Dekan Algül ile bir süre sohbet eden Rektör Levent, yeni görevinin hayırlı olmasını temenni ederek çalışmalarında başarılar diledi. Ziyaret çiçek takdimi ile sona erdi.