EDP Doğu Anadolu Bölge Toplantısı yapıldı

Doğu Anadolu Bölgesi Koordinatörü Avukat Kadir Köstekçi moderatörlüğünde gerçekleştirilen toplantıya Ardahan, Ağrı, Bingöl, Bitlis, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Hakkâri, Iğdır, Kars, Malatya, Muş ve Van illeri koordinatör ve koordinatör yardımcıları katıldı.

Okunan Kur'an-ı Kerim tilaveti sonrası açılış konuşmasını yapan Doğu Anadolu Bölgesi Koordinatörü Kadir Köstekçi, platformun kuruluş amacının eğitim çağındaki bütün çocukların ve gençlerin milli ve manevi değerlere sahip olarak yetişmesini sağlamak ve bu amaç için altyapı oluşturmak ve aynı gayeye sahip sivil toplum kuruluşları (STK) arasında ortak koordinasyon ve işbirliği yapmak olduğunu ifade ederek gündem maddelerini okuyarak toplantıyı başlattı.

Toplantıda, ilçe koordinasyon teşkilatlarının gözden geçirilmesi, ilçe koordinasyon toplantılarının takibi, Nisan ayı değerlendirilmesi, pandemi sonrası eğitim kamplarına hazırlık konularında il koordinatörleri tarafından bilgilendirmelerde bulunuldu.

Platform öğrenciler ve velilerin eğitimde bilgilendirilmesi amacıyla ve eğitimle ilgili tespit edilen sorunların çözümü için ilgili kamu kurumları ile eş güdümlü olarak sorunların çözümüne yönelik çalışmalar yürütüyor.