EGC Başkanı Kılınç, 3 Mayıs Dünya Basın Özgürlüğü Gününü kutladı

3 Mayıs tarihinin Birleşmiş Milletler (BM) tarafından Dünya Basın Özgürlüğü Günü olarak ilan edildiğini hatırlatan Kılınç, “Basın mensuplarımız , kamu görevi olarak, vatandaşların doğru haber alma ve bilgilendirme hakkını sağlamak için görevlerine cansiperane bir şekilde devam etmektedir. Bu vesileyle basın çalışanlarına alkış ve teşekkürlerimizi bir kez daha iletiyoruz. ” dedi.

Basın sektörünün son iki yıldır yaşanan pandemiden olumsuz etkilendiğini ve zor duruma düştüğünü anlatan Kılınç, şunları ifade etti:

“Devletimizin ilgili kurumlarının aldığı genel tedbirlerin haricinde, bir takım önlemler alınmış, basın kuruluşlarının üzerindeki yük hafifletilmeye çalışılmıştır. Bu gün süreç sona ermiş gibi görünüyor. Ancak etkilerinin uzun bir süre devam edeceği öngörülüyor. Bunun için alınan tedbirlere ek bir takım tedbirlerle bir süre daha ihtiyaç duyulmaktadır.

Bu zor günlerde basın özgürlüğünün, sadece gazetecilerin haber alma, haber verme ve ifade özgürlüğü olmadığını, aynı zamanda halkın da doğrudan haber alma özgürlüğü olduğunu bir kez daha hatırlatıyoruz. Umut ediyoruz ki bugün içerisinde olduğumuz bu zor dönem sona erecektir, süreç sonrasında daha güzel günlere ulaşırken, özgür basının da devam ediyor olması gerekmektedir.

Dünya Basın Özgürlüğü Günü'nün kutlandığı bu günün, gazetecilerin mesleki anlamda çağın gerekleri ile donanımlı, basın özgürlüğünün de yeni açılımlar ve güvencelerle genişletilerek, iletişim özgürlüğüne dönüştürüleceği, hukuki düzenlemelerin gerçekleştirildiği bir süreç olarak kutlanması çok sevindirici olacaktır.

Bu günü gazetecilerin ve çalıştıkları kurumların hem mesleklerini özgürce yapabildikleri, hem de ekonomik bağımsızlıklarını elde etmiş olarak görevlerini sürdürdükleri bir gün olarak kutlanması gereğini bir kere daha ifade ediyoruz. Gazetecilerin, basın kuruluşlarının sorunları vardır, ancak ve sorumlulukları da vardır. Bilinmelidir ki; sorumluluklarımız sorunlarımızın önündedir. Sorumluluklarımız ülkemizin öncelikleri, bölünmez bütünlüğümüz, vatanımız ve bayrağımızdır ve ülkemizin geleceğidir. Bu uğurda üzerimize düşen görevi geçmişte yaptık, günümüzde yapmaya devam ediyoruz ve gelecekte de yapacağımızı ve buna her zaman hazır olduğumuzu ifade ediyoruz. Günümüz kutlu olsun."

EGC Başkanı Oktay Kılınç, ayrıca, tüm gazetecilerin Ramazan Bayramını kutladı.