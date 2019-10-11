İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

EGC'den “Barış Pınarı Harekatına” destek mesajı

“Barış Pınarı Harekatının” başlamasının ardından Erzincan Gazeteciler Cemiyeti’nden (EGC) destek mesajı geldi.

“Barış Pınarı Harekatının” başlamasının ardından Erzincan Gazeteciler Cemiyeti'nden (EGC) destek mesajı geldi.


EGC Başkanı Muzaffer Koşan, yayımladığı mesajda şu ifadelere yer verdi:


“Barış Pınarı Harekatı başladı. Türkiye'nin hedefi terör koridorunu yok etmek, barış koridorunu tesis etmek. Cenab-ı hak Mehmetçiğimizin yar ve yardımcısı olsun. Barış Pınarı Harekatı'nın yürekten ve tam bir destekle arkasında ve yanındayız. Türk Silahlı Kuvvetleri PKK/YPG ve DEAŞ terör örgütlerinin kökünü kazımak hedefiyle muazzam bir harekatın içindedir. Türkiye Cumhuriyeti, Barış Pınarı Harekatıyla bekasını ve milli varlığını çok ciddi şekilde tehdit eden hain ve bölücü örgütleri yuvalandığı ve saklandığı coğrafi alanlarda etkisiz hale getirmek için kutlu bir sefere çıkmıştır. Tarihi boyunca kazandığı zaferlerle şanını pekiştiren Türk ordusu, bir kez daha milletinin ve devletinin bekası için sefere çıkmıştır. Rabbim kahraman Mehmetçiğin yolunu açık etsin, ordumuzu muzaffer kılsın.”

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.