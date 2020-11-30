Eğitim-Bir-Sen Erzincan 1 nolu Şube Başkanı Nebi Gül: “Mustafa Kul şehrinden ve öğretmenlerden özür dilemelidir”

Basın açıklaması yapan Gül, 3 dönem Erzincan Milletvekili olarak seçilmiş, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı yapmış olan Mustafa Kul'un bir televizyon programındaki söylemlerine tepki gösterdi.

Gül, şöyle konuştu:

“Mustafa Kul katıldığı bir televizyon programında kendi önyargı ve hezeyanlarını dile getirirken Erzincan'daki eğitimcileri haksız yere yaftalamış, liyakatlerine dil uzatmıştır. İdeolojik bakış açısı ve ayrıştırıcı ifadeleriyle ülke geneli hakkında kendince tespitte bulunurken “ilimden biliyorum” diyerek Erzincan'ı hedef göstermiş; okul müdürlerimizi ‘kendi kafasına göre' çağdaş, demokrat, aydın olmamakla suçlamıştır. Kadim kültürü, huzurun ve hoşgörünün şehri Erzincan'a hizmet eden eğitimcileri bilhassa okul müdürlerimizi itham etmek, sırf kendi siyasal görüşüne uzak bulduğu için töhmet altına almak, üstelikte bunu tüm ülkenin gözünün içine bakarak yapmak, Kul açısından zül olmuştur.

Kendi Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun açıklamaları da gösterdi ki bu zihniyetin aydınlıktan, çağdaşlıktan ve demokratlıktan anladıkları kendi payandası olup olmamaktan ibaret. İyi bilin ki, öğretmenler kimsenin payandası değildir, hür iradesiyle hareket eden özgür bir meslek grubudur. Erzincan'da eğitimciler vatanını milletini seven, ülkesinin değerleriyle barışık insan yetiştirmeye çalışan saygın insanlardır. Öğrencilerini küresel rekabette bulunacak kadar donanımlı, milletine bayrağına ve inançlarına bağlı nesiller olarak yetiştirme konusunda kaygılı, pandemi sürecinde bu amaçtan geri durmayacak kadar da vefalıdır. Başbağlar'da masum insanların katillerini talimatla serbest bıraktıranlar, bu milletin değerlerini bilmez, dertlerini anlayamazlar. Bu milletle aynı yöne bakmayanlar, manevi değerleriyle kavgalı olanlar bu fedakarlıkları kavrayamazlar. Eğer Mustafa Kul'un ve partisinin bu ülkeyi yönetme gibi bir niyeti varsa, önce bu ülkenin meslek erbaplarının iradesine saygılı olmayı, milletin değerleriyle barışık yaşamayı öğrenmeleri gerekir.

Kendi vekil ve bakan olduğu dönemlerde vicdanlara sığmayacak her türlü tasarrufta bulunan, faşist ideolojilerine kul-köle olanların dışında kimseye nefes bile aldırmayan birinin, ehliyet ve liyakatten bahsetmesi bizim açımızdan komik, kendi açısından da trajik bir durumdur. Bu konu da sicili bozuk birinin kalkıp ehliyet ve liyakatten bahsetmesi de abesle iştigaldir. Öncesinde genel başkanlarının öğretmenlere hakaret etmesi, arkasından benim neyim eksik diyerek Mustafa Kul'un eğitimcileri ve kendi şehrini tahkir ederek bu hakareti katmerleştirmesi üstelik bunu 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde yapmaları mesleğimize, şehrimize ve milletimize hangi gözle baktıklarının tezahürüdür. CHP Genel Başkanı'nı ve Mustafa Kul'u bu hadsiz ifadeleri dolayısıyla tüm eğitimcilerden özür dilemeye çağırıyoruz. Aksi takdirde şehrimizin ve öğretmenlerimizin vicdanında mahkûm olarak kalacaklarını deklare ediyoruz. Bu vesileyle ordumuza dil uzatan milletvekilini kınıyor, milletimizden özür dilemeye davet ediyoruz.”