İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle
2019 Yerel Seçim Sayfası için tıklayın.

EKEV heyetinden Vali Arslantaş'a ziyaret

Erzincan Kültür ve Eğitim Vakfı (EKEV) Başkanı Sadık Ağca ve yönetim kurulu üyeleri, Erzincan Valisi Ali Arslantaş’ı makamında ziyaret ettiler.

Erzincan Kültür ve Eğitim Vakfı (EKEV) Başkanı Sadık Ağca ve yönetim kurulu üyeleri, Erzincan Valisi Ali Arslantaş'ı makamında ziyaret ettiler.


Valilik makamında gerçekleştirilen ziyarette, Erzincan Valisi Ali Arslantaş ile bir süre görüşen Erzincan Kültür ve Eğitim Vakfı Başkanı Sadık Ağca ve yönetim kurulu üyeleri Erzincan Kültür ve Eğitim Vakfı'nın, 3 Mayıs 2019 Cuma günü Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi'nde düzenleyeceği “Akademik Bilim ve Sanat Ödülleri” törenine Erzincan Valisi Sayın Ali Arslantaş'ı davet ettiler.


Erzincan Valisi Ali Arslantaş ise Erzincan Kültür ve Eğitim Vakfı heyetinin ziyaretlerinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, kendilerine çalışmalarında başarılar diledi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.