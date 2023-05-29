Ekonomik güven endeksi artarak 103,7 oldu

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), mayıs ayına ilişkin ekonomik güven endeksini açıkladı.
Ekonomik güven endeksi mayıs ayında yüzde 1,4 artarak 103,7 değerini aldı.
Toplumun ekonomiye olan güvenini ölçen endeks nisan ayında 102,2 iken, mayıs ayında yüzde 1,4 oranında artarak 103,7'ye yükseldi.
Bir önceki aya göre mayıs ayında tüketici güven endeksi yüzde 4 oranında artarak 91,1 değerini aldı.
Reel kesim (imalat sanayi) güven endeksi aynı seviyede kalarak 105,1 değerini, hizmet sektörü güven endeksi yüzde 0,6 oranında azalarak 117,4 değerine geldi.
İnşaat sektörü güven endeksi yüzde 4,3 yükseldi
Perakende ticaret sektörü güven endeksi yüzde 0,4 oranında artarak 116,7 değerini, inşaat sektörü güven endeksi yüzde 4,3 oranında artarak 92,2 değerini aldı.