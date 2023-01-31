Eksi 10 derecede halaylı asker uğurlaması

Erzincan'ın Tercan ilçesinde soğuk havaya aldırış etmeyen bir grup genç arkadaşlarını halay çekerek askere uğurladı.

Erzincan'ın Tercan ilçesinde vatandaşlar asker uğurlamak için, eksi 10 derecede soğuk havaya aldırış etmeden saatlerce davul zurna eşliğinde halay çekip eğlendi. Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından bir çok bölgede operasyonlar devam ederken, Erzincan'ın Tercan ilçesinde merkez Kazım Karabekir Caddesinde vatandaşlar askerliğini yapacak olan Kadir Emre Şit ve Samet Birinci için ilçe merkezinde coşkulu kutlama gerçekleştirdi. Hava sıcaklığının sıfırın altında eksi 10 derece olarak ölçüldüğü ilçede, arkadaşları, yakınları ve mahalleden onlarca kişi askerleri yalnız bırakmadı. Cadde ortasında davul zurna eşliğinde halaylar çekerek vatandaşlara unutulmaz anlar yaşattı. Askerlerin arkadaşları askerleri havaya kaldırarak ‘En büyük asker bizim asker' sloganları attı.

‘Vatanımıza ve milletimize hayırlı olsun'

Vatani görevini yerine getirmek için için oldukça heyecanlı ve mutlu olduğunu söyleyen askerler Kadir Emre Şit, ve Samet Birinci arkadaşları ve yakınlarının kendilerini yalnız bırakmadığını ifade eden ederek, “Çok eğlendik, askerlik eğlencemizi yaptık, çok mutluyuz. Herkese selam olsun, vatanımıza ve milletimize hayırlı olsun. Arkadaşlarımız bizleri yalnız bırakmadı, hava şartları ne olursa olsun biz Erzincan Tercan çocuğuyuz. Soğuk bize işlemez.” dediler

Uğurlama törenine katılan asker arkadaşları ise böylesi mutlu bir günde arkadaşlarımızın mutluluğuna ortak olduklarını dile getirerek, soğuk havaya rağmen arkadaşlarını yalnız bırakmadıklarını ve gelen herkese teşekkür ettiklerini söylediler.