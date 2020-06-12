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Ekşisu mesire alanında çalışmalar devam ediyor

Erzincan Belediyesi vatandaşların gözdesi olan Ekşisu mesire alanında Park ve Bahçeler Müdürlüğü ve Destek Hizmetleri Müdürlüğü personelleri ile birlikte koordineli olarak çalışmalarını sürdürüyor.


Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri alanda peyzaj ve çim biçme çalışmaları yaparken girişte bulunan horhor olarak bilinen havuzda da yenileme çalışmaları yapıyorlar.


Destek Hizmetleri Müdürlüğü marangozhane personelleri ise mesire alanına tamamen Erzincan Belediyesinin üretimi olan yeni pergola ve kamelyaların kurulumunu yapıyor. Tahrip olmuş ahşap kamelya ve pergolaların tadilatını yapıp vernikliyor. Ayrıca alanda bulunan eskimiş ahşap çitlerin yerine yine Erzincan Belediyesinin kendi üretimi olan ahşap çitlerin kurulumunu gerçekleştiriyorlar.

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