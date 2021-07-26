Ekşisu vatandaşların vazgeçilmezi oldu

Son yıllarda büyük yatırımlar yapılan Ekşisu mesire alanı vatandaşlar tarafından yoğun ilgi görüyor.

Ekşisu mesire alanı, Erzincan'da mevsim normallerinin üstünde artan sıcaklıklardan bunalan vatandaşların vazgeçilmezi olmaya devam ediyor. Yeşilin ve doğal güzelliklerin adresi olan Ekşisu mesire alanı yaz sezonunda dolup taşarken, sıcaktan bunalan vatandaşlar hem eğleniyor hem de piknik yapma imkanı buluyor.

Ekşisu Mesire Alanı genişletiliyor

Yaz aylarında hem vatandaşların hem de gurbetçilerin ilgisinden dolayı vatandaşlara daha geniş ve ferah bir ortam sağlama amacıyla Ekşisu Mesire Alanı'nda genişletme çalışmaları başlatıldı.

Bu kapsamda Erzincan Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri dolgu çalışmalarını Ekşisu mesire alanının batı kısmına doğru başlattı. Dolgu çalışmalarının ardından peyzaj ve çevre düzenleme çalışmaları yapılarak bölge en kısa sürede vatandaşların hizmetine sunulacak.