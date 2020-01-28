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Elazığ depremi nedeniyle 23. dakikada maçı bırakıp dua ettiler

Erzincan’da düzenlenen futbol turnuvasında her iki takım oyuncuları maçın 23.

Erzincan'da düzenlenen futbol turnuvasında her iki takım oyuncuları maçın 23. dakikasında maça ara vererek saygı duruşunda bulundular ve Elazığ'da 6,8 büyüklüğünde meydana gelen depremde hayatını kaybedenlere dualar okudular.


Erzincan'da Genç Şavak Derneğinin Vali Recep Yazıcıoğlu anısına düzenlemiş olduğu Genç Şavak Der Futbol Turnuvası Vali Recep Yazıcıoğlu sezonunun açılış maçında, örnek bir duyarlılık sergilendi. Futbol maçına çıkan oyuncular, Elazığ'ın plakasının 23 olması nedeniyle maçın 23. dakikasında maçı bırakarak bir dakika Saygı duruşunda bulundular ve Elazığ depreminde hayatını kaybeden vatandaşlar için dua ettiler. Takımlar maça 'Kalbimiz Seninle Elazığ' yazılı pankartla çıkarak Erzincan'ın daima Elazığ'ın yanında olduğu mesajını verdiler.

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