Erzincan'da emekli din görevlileri sabah namazında bir araya geldi.

Erzincan Valisi Mehmet Makas, emekli din görevlisi İbrahim Sucuoğlu tarafından Mevlid-i Nebi Haftası ile Camiler ve Din Görevlileri Haftası dolayısıyla geleneksel olarak gerçekleştirilen Emekli Din Görevlileri Buluşması programına katıldı.

Muhammediye Camii'nde bu yıl üçüncüsü gerçekleştirilen programa Vali Mehmet Makas ile Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun, emekli din görevlileri ve cami cemaati katıldı.

Cemaatle birlikte kılınan sabah namazının ardından yapılan dualardan sonra kahvaltı ve sohbet programına geçildi. Burada emekli din görevlileri ile bir araya gelen Vali Makas, din görevlilerinin toplumdaki önemine değinerek, din görevlisinin camideki görevi sona erse de hayatı boyunca toplum içinde görevinin devam ettiğini vurguladı. Bu organizasyondan dolayı emekli din görevlisi İbrahim Sucuoğlu'na teşekkür eden Makas, tüm İslam aleminin Mevlid-i Nebi Haftası ile Camiler ve Din Görevlileri Haftası'nı tebrik etti.