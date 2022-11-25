İhlas Haber Ajansı

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Emekli öğretmen hastanede unutulmadı

Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç.

Dr. Ufuk Kuyrukluyıldız, Öğretmenler Gününde hastanede tedavi gören emekli öğretmen Yusuf Sağır'ı unutmadı.


Başhekim Kuyrukluyıldız ve beraberindeki hastane yöneticileri bir süredir Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi gören Yusuf Sağır'ı ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerinde bulundular.


Öğretmenler Gününde kendilerini unutmayarak ziyaret eden Başhekime duygularını ifade eden emekli öğretmen Yusuf Sağır teşekkür etti.


Başhekim Doç. Dr. Ufuk Kuyrukluyıldız ise günün anlamına binaen, “Öğretmenlik; sorumluluğu büyük, sevgi saygı ve fedakarlık üzerine kurulu, karşılığı paha biçilmez kutsal bir meslektir. Bu anlamlı günde Yusuf öğretmenimizi ziyaret ederek 24 Kasım Öğretmenler Gününü kutladık” diye konuştu.


Başhekim Kuyrukluyıldız daha sonra serviste yatan hastaları da ziyaret ederek, geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

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