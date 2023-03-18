Emniyet Müdürü Kurt: “Çanakkale Zaferi, Türk askerinin ruh kudretini gösteren şayanı hayret ve tebrik bir misaldir”

yıldönümünü kutlayarak, “Çanakkale Zaferi, Türk askerinin ruh kudretini gösteren şayanı hayret ve tebrik bir misaldir” dedi.

Kurt, yayınladığı kutlama mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Çanakkale Zaferi, 18 Mart 1915'te vatan ve milletin bağımsızlığı ile bekasını korumak için yurdumuzun dört bir yanından ailelerini arkalarında bırakarak gelen kahramanlarımızın her türlü imkânsızlık ve yokluğa rağmen varını yoğunu ortaya koyarak, zor şartlar altında kendisinden donanım ve imkân yönünden güçlü olan ordulara karşı verdiği muhteşem mücadeleyle destanlaşmış, eşine az rastlanır, anlamlı bir kahramanlık destanı ve tarihi dönüm noktalarından biridir.

Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün, 'Çanakkale Zaferi, Türk askerinin ruh kudretini gösteren şayanı hayret ve tebrik bir misaldir. Emin olmalısınız ki, Çanakkale muharebelerini kazandıran bu yüksek ruhtur' sözlerinde ifadesini bulan bu büyük zafer, Mehmetçiklerimizin ve yüce milletimizin vatan ve millet sevgisinin ölümsüzlük anıtı olmuştur.

Bu duygu ve düşüncelerle; 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferinin 108. Yıldönümünü kutluyor, 18 Mart Şehitler Günü münasebetiyle de; Aziz şehitlerimize Yüce Allah'tan rahmet diliyor, başta Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm kahraman gazilerimizi minnet ve şükranla anıyorum.”