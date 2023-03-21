Emniyet Müdürü Kurt: “Nevruz, millet olarak bir arada huzur içerisinde yaşama arzusunun kuvvetlendiği bir kültür mirasımızdır”

Nevruz Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımlayan Emniyet Müdürü Kurt, şu ifadelere yer verdi:

“Orta Asya'dan Balkanlara kadar uzanan geniş coğrafyada doğanın uyanışıyla birlikte kutlanan Nevruz, zengin kültürümüzün değerlerini ve çeşitliliğini yansıtan, kardeş Türk Cumhuriyetleriyle ile aramızdaki milli ve kültürel bağlarımızı pekiştiren, geçmişten günümüze büyük bir coşkuyla taşıdığımız önemli zenginliğimizdir.

Türk dünyasında ve ülkemizde yıllardan beri bayram olarak kutlanan Nevruz, millet olarak bir arada huzur içerisinde yaşama arzusunun kuvvetlendiği karşılıklı sevgi, dayanışma ve hoşgörünün yaşandığı ortak bir kültür mirasımızdır.

Aynı gök kubbenin altında dil, din ve ırk ayrımı gözetmeksizin yaşayan kadim bir milletin evlatları olan bizler, tabiatın uyanışını gönüllerin ve zihinlerin de uyanışına vesile olarak görmeli, medeniyetimizin farklı renk ve dokularını sevgi ve hoşgörü ortamında yakınlaştırarak birliğimizi güçlendiren Nevruz geleneğini gelecek kuşaklara aktarmalı, geçmişi birlikte oluşturduğumuz gibi, geleceğimizin de birlikte inşa edilmesini sağlamalıyız. Unutulmamalıdır ki; bir kültür mozaiği olan coğrafyamızdaki farklılıklarımız ve kültürel çeşitliliğimiz, aramızdaki sarsılmaz kardeşlik ve dayanışmayı kuvvetlendiren zenginliklerimizdir.

Bu duygu ve düşüncelerle baharın müjdecisi Nevruz'un; sahip olduğumuz değerlerin, zenginliklerin hatırlanmasına, korunmasına ve yeni nesillere aktarılmasına vesile olmasını temenni ediyor, bütün Erzincanlı hemşehrilerimin ve milletimizin Nevruz Bayramı'nı kutluyorum.”