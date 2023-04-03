Enflasyon mart ayı verileri açıklandı.

Yıllık enflasyon yüzde 50,51 oldu.

TÜİK, mart ayı enflasyon verilerini açıkladı. Martta TÜFE yüzde 2,29 artarken, yıllık enflasyon yüzde 50,51'e geriledi. Martta bir önceki yılın aynı ayına göre artışın en yüksek olduğu ana grup yüzde 70,73 ile lokanta ve oteller oldu. En az artış gösteren ana grup yüzde 17,27 ile giyim ve ayakkabı olarak belirlendi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) mart ayında yüzde 2,29 arttı. Yıllık TÜFE yüzde 50,51'e geriledi. Yurt İçi ÜFE (Yİ-ÜFE) martta yüzde 0,44 artarken, yıllık bazda yüzde 62,45 oldu.

Artış en yüksek eğitimde oldu

TÜFE'de ana harcama grupları itibarıyla mart ayında bir önceki aya göre artışın en yüksek olduğu ana grup yüzde 6,30 ile eğitim oldu. Bir önceki aya göre en çok düşüş yüzde 1,92 ile giyim ve ayakkabıda görüldü.

Artışın en çok lokanta ve otellerde

Martta bir önceki yılın aynı ayına göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise yüzde 70,73 ile lokanta ve oteller oldu. En az artış gösteren ana grup yüzde 17,27 ile giyim ve ayakkabı olarak belirlendi.

111 temel başlığın endeksinde artış

Mart ayında, endekste kapsanan 143 temel başlıktan, 111 temel başlığın endeksinde artış, 24 temel başlığın endeksinde düşüş gerçekleşirken, 8 temel başlığın endeksinde değişim olmadı.