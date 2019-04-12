Era Çevre Teknolojileri tesisi Erzincan'ın ikinci resmi Ar-Ge Merkezi seçildi

Erzincan'da ömrünü tamamlamış lastiklerden geri kazanım sağlanarak yıllık 40 bin megavatlık elektrik ile pirolitik yağ ve gazlardan enerji üretildiği Era Çevre Teknolojileri tesisi, Erzincan'ın ikinci resmi Ar-Ge Merkezi ilan edildi.

Erzincan Era Çevre Teknolojileri A.Ş. firması tarafından 5746 sayılı Kanun kapsamında Ar-Ge Merkezi Belgesi almak üzere Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına bağlı Ar-Ge Teşvikleri Genel Müdürlüğüne yapılan başvuru sonucu yapılan incelemeler neticesinde Erzincan Era Çevre Teknolojileri tesisi, Ar-Ge merkezi unvanını ve belgesini almaya hak kazandı.

Erzincan Organize Sanayi Bölgesi'nde piroliz yöntemi ile geri kazanım sağlanarak, ömrünü tamamlamış lastiklerin ikincil hammaddelere dönüştürülmesi üzerine çeşitli araştırmalar yapan Erzincan Era Çevre Teknolojileri A.Ş. tesisinde Erzincan'ın bakanlık onaylı ikinci Ar-Ge Merkezi kuruldu.

Doğada herhangi bir kirliliğe neden olmadan enerji tasarrufuna, atık miktarının azaltılmasına ve ülke ekonomisine katkı sağlamak maksadıyla yürütülen çalışmalar kapsamında lastikler üzerindeki geri dönüşüm kaynakları araştırılarak, sanayiye uygun üretilen çeşitli hammadde değerleri dünyaya tanıtılacak.

Açıklamasında çelik tel, pirolitik sıvı ve gaz ile karbon siyahı üreterek bu ürünlere yönelik Ar-Ge çalışmaları yürüttüklerini aktaran Erzincan Era Çevre Teknolojileri İşletme Müdürü Ergin Özkök, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından alınan Ar-Ge belgesi ile 5746 sayılı Kanun kapsamında bakanlığın sağlamış olduğu teşvik ve muafiyetlerden de yararlanma imkanı bulacaklarını bildirdi.

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi ve Erzincan Era Çevre Teknolojileri A.Ş. arasında sanayi-üniversite işbirliğini sağlayan bir sözleşme imzaladıklarını söyleyen Özkök, sıfır atıkla ekonomik değeri yüksek ürünler üreteceklerini ifade etti.