ERGAB üyeleri Osmanlı kültürünü yaşadı

Erzincanlı Gazeteciler Birliği (ERGAB) Şubat Ayı İstişare ve Dayanışma Toplantısını, ERGAB Yönetim Kurulu Üyesi Tarihçi Araştırmacı Yazar Recep Babacan'ın ev sahipliğinde gerçekleştirdi. Programda, ERGAB Üyeleri Osmanlının yemek kültürüne tanıklık etti.

Erzincan'ın Düşman İşgalinden Kurtuluşunun 102.yıldönümünün de kutlandığı programda, Tarihçi Araştırmacı Yazar Recep Babacan'ın 5. baskısını yapan "Berceste-i Osmani" isimli kitabının lansmanıs da yapıldı.

Asıltat Fatih Şubesinde düzenlenen toplantıda konuşan ERGAB Başkanı Sedat Sevim, Şubat Ayı İstişare ve Dayanışma Toplantısı'na ev sahipliği yaparak, kendilerini ağırlayan Tarihçi Araştırmacı Yazar Recep Babacan'a ve Asıltat Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Coşkun'a teşekkür etti.

ERGAB'ın üstlendiği misyonu, vizyonuyla en güzel şekilde yerine getirdiğini ifade eden Başkan Sedat Sevim, "İstanbul'da gazetecilik görevini yürüten çok sayıda hemşehrimizi ERGAB çatısı altında buluşturduk. Erzincan sevdalısı gazetecilik mesleğini icra eden hemşehrilerimizle gönül birlikteliği sağlayarak, büyük bir aile olmayı başardık" dedi.

Erzincanlı Gazeteciler Birliği'nin her kurum ve kuruluşa eşit ve seviyeli bir duruş sergilediğine dikkat çeken Başkan Sedat Sevim, "Bizler Erzincan adı geçen her kurum ve kuruluşa saygı duyuyoruz. Her kurumdan saygı beklemekte en doğal hakkımız olduğunu düşünüyoruz. ERGAB, Erzincanlı gazeteciler arasındaki birlik beraberliği sağlamak, onların haklarını savunmak, çalışma koşullarını iyileştirmek amacıyla kurulmuştur. Sizlerin hakkını her platformda koruyacağımızdan hiç birinizin kuşkusu olmasın. Kültürümüz, ananelerimiz ve gazetecilik mesleğinin bizlere kazandırdığı değerler gereği asla diklenmeyeceğiz ama her daim dik duracağız" dedi.

Tarihçi Araştırmacı Yazar Recep Babacan da yaptığı konuşmada, Berceste-i Osmani kitabını mazlum coğrafyanın tüm Osmanlı yetimlerine ithafen çıkardığını belirterek, "Bu kitap da, bundan önce ve bundan sonra çıkacak kitaplarım gibi sadece Allah'ın rızasını kazanmak için yazılmıştır. Biz, bize köklü bir medeniyet bırakan ecdadın torunlarıyız. Gücümüzü bilmeli ve geleceğe emin adımlar ile yürümeliyiz" dedi.

İlbey Yayınlarından çıkan Berceste-i Osmani isimli kitabının 5.baskısını yaptığını ifade eden Recep Babacan, "420 sayfa ve 76 farklı konudan oluşan kitabın Editörlüğünü Ebru Olur, tasarımını ise Özge Altun yaptı. Tarihi değerlere sahip çıkmamız gerekiyor. Şu da bir gerçekçi, tarihe bizim kadar sahip çıkmayan bir millet az bulunur" dedi.

Toplantıya katılan ERGAB üyeleri de, Erzincanlı Gazetecileri bir çatı altında toplayan oluşumun önemine vurgu yaparak, her ay düzenlenen toplantıların aralarındaki birlik beraberliğe önemli katkılar sunduğunu ifade ettiler.

Programda, ERGAB Başkanı Sedat Sevim, toplantıya ev sahipliği yapan Yazar Recep Babacan'a Mescid-i Aksa içerisinde bulunan Kubbet-üs Sahra maketi hediye etti.

Asıltat Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Coşkun, ERGAB üyelerine yaptığı sürprizle, üzerinde "ERGAB" yazan bir tepsi kadayıfı alkışlar arasında Başkan Sedat Sevim'e takdim etti.

Son derece büyük titizlik ile hazırlanan akşam yemeği konseptinde katılımcılara, Osmanlı mutfağından çeşitli ikramlar, Osmanlının vazgeçilmez adetlerinden birisi olan karanfil kolonyası ve Osmanlı Sahlepi ikram edildi.

Programa, ERGAB Üyelerinin yanı sıra, Bağcılar Belediyesi Sağlık İşleri Müdürü Ensar Dağcı, TFF Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Sedat Kurt, Öğretim Görevlisi İsmail Bayır ve Asıltat Yönetim Kurulu Başkanı ve KEFTUD Yönetim Kurulu Üyesi Ramazan Coşkun da katıldı.