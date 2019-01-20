Ergan Dağı Şenlenecek

Ergan Dağı Kayak Merkezi'nde Dağ Kayağı Temel Eğitimi yapılacak.2013 yılında Türkiye Dağcılık Federasyonu(TDF)'nun yapmış olduğu uluslararası Dağ Kayağı Yarışması ile açılışı yapılan Ergan Dağı Kayak tesisleri yapılan ulusal ve uluslararası faaliyetlerle her geçen gün daha da önem kazanıyor.

Uzun yıllardır Dağcılık Federasyonunun Kurul Başkanlığını yapan ve Dağ Kayağı Milli Takım Teknik Direktörlüğünü yapan Öğretim Görevlisi Yılmaz Ünal 6-10 şubat 2019 tarihleri arasında “Dağ Kayağı Aday Milli Takım Kampı” ve 12-17 şubat 2019 tarihleri arsında yine Ergan dağında Dağcılık Federasyonu olarak "Dağ Kayağı Temel Eğitimi" verileceğini dile getirdi.Ünal "Bu kampa 13 0cak 2019 tarihinde Zigana'da yapılan Dağ Kayağı Türkiye şampiyonasında büyük erkekler, büyük kadınlar, genç erkekler A, genç erkekler B, yıldız erkekler, yıldız kadınlar kategorisinde dereceye giren sporcular davet edilmiştir." dedi.