Ergan dağında yapılacak otel alanı gezildi

AK Parti Milletvekili Süleyman Karaman ve Burhan Çakır incelemede bulunduktan sonra şu açıklamada bulundular:

“Burada hasret çektiğimiz bir otel meselesi vardı bugün inşaatına başlanıldı. Burayı ziyarete geldik. Burada 150 yataklı hem de spor takımlarının da kamp yapacağı sahalar olacak. Ergan, Türkiye'de pist uzunluğu açısından çok önemli bir kayak merkezi. Ancak burada otel olmaması hem de sporcuların otel olmamasından dolayı tercih etmemeleri Ergan Dağı'nın fonksiyonunu azaltıyordu. Şimdi otel olunca inşallah daha fazla yoğun bir şekilde kayakçılar buraya gelecek. Bu otelin yapımı için yoğun bir şekilde yaklaşık 3-4 yıldır çalışma yapıyoruz. İstedik ki özel sektör tarafından yapılsın olmadı onun için Gençlik Spor Bakanlığımızla protokol yaparak bu otelin yapımına başlandı, yer teslimi yapıldı. İnşallah 1 yılın içerisinde ilerleyip gelecek sene burada otel bitmiş olacak. Ergan dağına ve Erzincan'ı geliştirmek için var gücümüzde çalışıyoruz. 14 Mayıs'ta seçimler var birileri laf yapar birileri iş yapar. Biz iş yapan taraf olmak istiyoruz. Onun için ve buradaki otel ve sporcu eğitim merkezine desteklerinden dolayı emek veren herkese çok teşekkür ediyoruz.”