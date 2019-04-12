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Ergan FIS tarafından tescillendi

Erzincan Ergan Dağı Kış Sporları ve Turizm Merkezi, bütün dünyanın onayladığı bir yarışma merkezine dönüştü.


Erzincan Ergan Dağı Kış Sporları ve Turizm Merkezindeki kayak pistleri Uluslararası Kayak Federasyonu (FIS) tarafından tescillendi. Uluslararası yarışma yapabilme boyutuna ulaşan Ergan Dağı bütün dünyanın onayladığı bir yarışma merkezine dönüştü.


Türkiye Kayak Federasyonunun müracaat süresiyle birlikte Uluslararası Kayak Federasyonu (FIS) yetkililerinin Erzincan Ergan Dağı kayak pistlerinde gerçekleştirdiği pistlerin homologasyon işlemleri bitti.


Konu ile ilgili bilgi veren Erzincan Valisi Ali Arslantaş, “Uluslararası yarış yapabilmek için pistleri uluslararası normlarda hazırlanması gerekiyordu. Bu hazırlıkların da Uluslararası Kayak Federasyonu (FIS) denetiminde yapılması lazım. Müjdeler olsun ki biz Ergan Dağında bütün uluslararası yarışmaları yapabilecek pist tescillerini aldık." dedi.

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