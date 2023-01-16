Ergan'da kayak için 2023 yılı fiyat tarifesi açıklandı

Sezon öncesi kayak için 2023 yılı fiyat tarifesi açıklandı.

Açıklanan fiyat tarifesine göre tesis kullanım bedelleri şöyle oldu;

Gondol tek çıkış 30 TL, Gondol tek çıkış öğrenci 25 TL, kayak tam gün sınırsız 225 TL, telesiyej tek geçiş 45 TL, kayak t bar tek geçiş 20 TL, kayak 10 geçiş 350 TL, kayak 20 geçiş 600 TL, kayak 50 geçiş 1250 TL, kayak 100 geçiş 2000 TL, kayak gece 225 TL, kart depozite 30 TL.