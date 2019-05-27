ERHAVDER'den Başkan Tanoğlu'na ziyaret

Erzincan Havacılık ve Doğa Sporları Derneği (ERHAVDER) Yönetim Kurulu Başkanı Eren Varlı, Erzincan Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ahmet Tanoğlu'nu ziyaret etti.

Erzincan Havacılık ve Doğa Sporları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Eren Varlı, ziyaret anısına Erzincan Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ahmet Tanoğlu'na bir plaket takdim ederek şehrin doğa sporları alanında daha fazla gelişimi için destek istedi.

Başkan Tanoğlu ise ziyaretlerinden dolayı ERHAVDER Yönetim Kurulu Başkanı Eren Varlı'ya teşekkür ederek Erzincan için yapılan her çalışmanın destekçisi olacaklarını belirtti.