ERHAVDER'den öğrenci dostu proje

Proje kapsamında esnaf ve öğrenci arasında bir köprü oluşturularak dernek projesinden üyelik yapanlar faydalana biliyor. Proje kapsamında anlaşma yapılan öğrencilerin popüler olarak kullandığı yaklaşık 50 firma üye kartıyla gelen öğrencilere %10 ila %50 arasında indirim sağlıyor.

ERHAVDER tarafından Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi yerleşkelerinde stant açılarak projenin tanıtımı yapılmaya başlandı. İlk olarak Sağlık Meslek Yüksek Okulunda açılan standa öğrencilerden de ilgi yoğun oldu.

Proje hakkında detaylı bilgi veren ERHAVDER Dernek Başkanı Eren Varlı açıklamasında; “Erzincan Havacılık ve Doğa Sporları Derneği olarak doğa sporlarını tanıtarak daha aktif ve daha ulaşılabilir hale getirmek amacıyla yola çıktık.Erzincan'da okuyan öğrenci arkadaşlarımız en güzel yıllarını bu şehirde geçirmelerine rağmen adını bu alanda Dünya'ya duyuran şehrimizde doğa sporlarını yapmakta, ulaşmakta güçlük çekiyorlar. Biz dernek olarak ilk adımı kitle oluşturarak başlatmak istedik. Bunun için öncelikle bir sosyal sorumluluk projesi yaparak “Halden Anlayan Kart” sloganıyla öğrencilerin en çok kullandığı yaklaşık 50 iş yeriyle dernek olarak anlaşma yaptık. Anlaşma kapsamında esnaflarımız dernek projemizin kartıyla kendilerine gelen öğrencilere standart bir indirim oranı sunuyorlar. Bizden stantlarımızda kayıt yaparak elde edebildikleri bu kartla öğrenci arkadaşlarımız 2 yıl boyunca anlaşma sağladığımız iş yerlerinde her hangi bir şart olmaksızın belli oranlarda indirim alıyorlar. Bu projeyle esnafımızda öğrencilerde kazanıyor.Proje çerçevesinde oluşturduğumuz kitle ile toplu organizasyonlar yaparak öğrenci arkadaşlarımızı kışın kayakla, yazın yamaç paraşütüyle, raftingle, kamplarla ve daha bir sürü etkinlikle buluşturmayı hedefliyoruz. Ergan Kayak Merkezi'nde sezonun açılmasıyla birlikte lisanslı hocalarımızla ücretsiz kayak eğitimleri vereceğiz. Yine ulaşım, yemek ve malzeme konularında da öğrenci arkadaşlarımızı çok cüzzi miktarlarla kayakla tanıştıracağız.

Yazın gelmesiyle birlikte ise gerekli desteği alabilirsek Türkiye Hava Sporları Federasyonu bünyesinde Yamaç paraşütü eğitimleri başlatmak hedefindeyiz. İlerleyen günlerde üniversitemizin diğer yerleşkelerinde de stantlarımız olacak. Öğrenci arkadaşlarımızı şehir ve doğa sporlarıyla ilgili bilgilendirmeye devam edeceğiz.Ben bizden desteklerini esirgemeyen Erzincan Valisi Ali Arslantaş'a, Erzincan Belediye Başkanımız Cemalettin Başsoy'a, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Rektörümüz Prof. Dr. Akın Levent hocama ve tüm yöneticilerimize teşekkür ediyorum” dedi.