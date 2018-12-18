ERHAVDER'den öğrencilere Ergan gezisi

Erzincan Havacılık ve Doğa Sporları Derneği (ERHAVDER) tarafından Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi'nden eğitim gören 60 öğrenciye Ergan Kayak Merkezi gezisi ve sinema etkinliği düzenlendi.

Gezi kapsamında öğrenciler teleferiğe binmenin ve Ergan Kayak Merkezi'ni gezmenin heyecanını yaşadı. Düzenledikleri programla ilgili olarak konuşan ERHAVDER Başkanı Eren Varlı açıklamasında; “Erzincan Havacılık ve Doğa Sporları Derneği (ERHAVDER) olarak başlattığımız “Halden Anlayan Kart” sosyal sorumluluk projemiz kapsamında öğrenci arkadaşlarımızı Ergan Kayak Merkezine getirdik.

Öğrenci arkadaşlarımız gönüllerince eğlendiler. Kartopu oynadılar, halay çektiler. Böyle bir etkinliğe vesile olduğumuz için mutluyuz. Hep birlikte yemek yedikten sonra merkezde yine toplu bir sinema etkinliğimiz olacak. Erzincan'da gençlerimizi elimizden geldiğince doğaya yöneltmeye çalışacağız. Bir daha ki etkinliğimiz profesyonel eğitmenlerimiz eşliğinde kayak eğitimini de kapsayacak. Ben bizlerden desteklerini esirgemeyen Erzincan Valisi Ali Arslantaş'a, Erzincan Belediye Başkanımız Cemalettin Başsoy'a, Erzincan İl Genel Meclis Başkanımız Ünal Tuygun'a, Erzincan İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Yaşar Felekoğlu'na, Ergan Dağı Kayak Merkezi Sorumlusu Yakup Aksu'ya çok teşekkür ediyorum. Erzincan için çalışmaya devam edeceğiz” dedi.