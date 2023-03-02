"Ermeni Meselesi" semineri düzenlendi

Erzincan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde "Ermeni Meselesi" konulu seminer düzenlendi.

Erzincan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Tarih dersi zümresince planlanan İl Millî Eğitim Müdürü Aziz Gün ve Şube Müdürü Armağan Tarba'nın da dinleyiciler arasında yer aldığı EBYÜ Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Yusuf Ziya Keskin'in sunumu ile gerçekleşen "Ermeni Meselesi" isimli seminer öğretmen ve öğrenciler tarafından büyük bir ilgi ile takip edildi.

İl Millî Eğitim Müdürü Aziz Gün seminerin sonunda Doç. Dr. Yusuf Ziya Keskin'e tüm katılımcıların istifade ettiği anlamlı sunumlarından dolayı şükranlarını ileterek günün anısına plaket takdim etti.

Öte yandan, seminerin ardından İl Millî Eğitim Müdürü Aziz Gün ve katılımcılar Mobilya ve İç Mekan Tasarımı Alanında depremzede çocuklar için geri dönüşüm malzemelerinden yapılan ahşap oyuncak yapımını yerinde görerek yapılan çalışmalar hakkında bilgiler aldı.