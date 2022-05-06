ERSİAD Erzincan Şubesi Binali Yıldırım'ın katılımıyla açıldı

Merkezi İstanbul'da bulunan Erzincan Sanayici ve İş İnsanları Derneği'nin (ERSİAD) Erzincan Şubesi, AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım'ın katılımıyla açıldı.

Erzincan Merkez Halitpaşa Caddesi üzerinde bulunan bir iş merkezde açılan ERSİAD Şubesi, AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, il protokolü ve iş adamlarının katılımıyla gerçekleştirildi. İlk olarak selamlama konuşması yapan Erzincan Kültür ve Eğitim Vakfı (EKEV) Sadık Ağca açılan şubenin hayırlı olması temennisinde bulundu. Daha sonra konuşma yapan ERSİAD Başkanı Saim Bahadır ise “1989 yılında Erzincan'dan İstanbul'a göç edip giden kardeşlerimizin, abilerimizin kurmuş olduğu ERSİAD, kendisi bulunduğu konumdan makamda hizmet etmeye devam etti. İstiyoruz ki İstanbul'a veya diğer şehirlere giden tüm iş adamlarımız artık Erzincan'a bir şubeleri olduğu için gelsinler. Burada yatırımlarını yapsınlar ve Erzincan'ımıza hizmet etsinler. Bu düşünceyle şubemizi açıyoruz. Hayırlı uğurlu olsun” ifadelerini kullandı.

Son olarak konuşma yapan AK Parti Genel Başkanvekili olarak Binali Yıldırım da Erzincan'ın daha da gelişmesi için önemli bir adım olduğunun altını çizerek, “1989 yılında memleketini seven 20 Erzincanlı iş insanı tarafından kurulan ERSİAD o günden bu güne iş camiasında hemşerileri başta olmak üzere aş, iş temin ediyor, üretim yapıyor, istihdama katkı sağlıyor, ülkemizin ekonomisinin gelişmesine katkı sağlıyor. Erzincan şubesinin açılmasıyla birlikte İstanbul'da yoğunlaşan iş çevresinin, doğdukları, büyüdükleri, acı tatlı hatıralarının olduğu bu topraklara yayma düşüncesini gerçekleştiriyorlar. Bu güzel bir adım. Erzincan artık, özellikle son 20 senede yapılan yatırımlarla ulaşım, iletişim anlamında gidip gelmesi çok kolaylaşan bir ilimiz oldu. Üniversitesiyle ve birçok kamu özel sektör yatırımıyla günden düne dikkati çeken ve ulusal gündeme konu olan önemli bir şehrimiz. Bu güzel mekânda güzel hizmetler yapmayı Rabbim nasip eylesin. Hayırlı uğurlu olsun” ifadelerine yer verdi.

Konuşmaların ardından kurdele kesilerek katılımcılara ikramda bulunuldu. Açılış programı, AK Parti Genel Başkanvekili Yıldırım'ın anı defterini imzalaması, hediye takdimi ve toplu fotoğraf çekimi ile son buldu.