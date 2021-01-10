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Erteleme maçında 24Erzincanspor ile Kocaelispor golsüz berabere kaldı

TFF 2.

Lig Beyaz gurup 13. hafta erteleme maçında Kocaelisporu konuk eden 24Erzincanspor, 0-0 berabere kalarak puanını 36 yaptı ve 3. sıraya yerleşti.


Gurubun iki güçlü takımının mücadelesinde gol sesi çıkmayınca taraflar birer puan aldılar. Erzincan Müstakil Atletizm Pisti sahasında ev sahibi takım 24Erzincansporun vuruşu ile başlayan karşılaşmanın ilk yarısı karşılıklı ataklarla geçti.


Maçın 90 dakikası 0-0'lık skorla sona erdi. 24Erzincanspor aldığı bir puan ile oynadığı 18 maç sonunda topladığı 36 puan ile devreyi 3. sırada tamamladı.


24Erzincanspor ikinci devrenin ilk maçında 27 Ocak tarihinde Amedsporu konuk edecek.

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