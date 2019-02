Erz Enerji Erzincan Belediyespor şampiyon oldu

Erzincan'da 2018-2019 Futbol Sezonu U15 liginde şampiyon olan Erz Enerji Erzincan Belediyespor Kulübü futbolcuları, teknik heyeti ve idarecileri Erzincan Belediye Başkanı Cemalettin Başsoy ile yemekte buluşarak Şampiyonluğu kutladılar.

Düzenlenen organizasyona Erzincan Belediye Başkanı Cemalettin Başsoy, Erzincan Belediye Başkan Yardımcısı ve Erz Enerji Erzincan Belediyespor Kulübü Başkanı Osman Alanur, Erzincan Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Emin Turan, Erz Enerji Erzincan Belediyespor Yönetim Kurulu üyeleri ve U15 Takımı futbolcuları aileleriyle birlikte katılım sağladılar.

Erzincan Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Emin Turan yaptığı konuşmada, “2018-2019 sezonu Erzincan U15 Ligine 8 takım katılmıştı. Oynanılan müsabakalar sonucunda Erz Enerji Erzincan Belediyespor Kulübümüz U15 liginde şampiyon olmuştur tebrik ediyorum. Türkiye şampiyonasında Erzincan ligini temsil edeceksiniz göreviniz zor ve ağırdır. Büyük bir sorumluluğun altına girdiniz. Erzincan'ı temsil etmek zor bir şeydir. Biz Erzincan Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu olarak her yaş gurubuna kupasını ve madalyasını takdim etmek üzere aranızda bulunmaktayız. Böyle güzel bir organizasyon yapan Erz Enerji Erzincan Belediyespor Kulübüne şahsım adına ve Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Yönetim kurulu adına teşekkür ediyor başarılarınızın devamını diliyorum." dedi.

Erzincan Belediye Başkan Yardımcısı Osman Alanur konuşmasında “Erz Enerji Belediyespor'umuzun bu güzel gününde bir arada olmaktan gurur ve kıvanç duyuyorum. Bu fırsatı bize sağlayan Belediye Başkanımız Sayın Cemalettin beye ve bütün idareci arkadaşlara huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Bu gerçekten güzel bir başarı biz bu sene kurulan bir takımız U15 liginde oynadık kardeşlerimin çoğu 13-14 yaşlarında gençler. Biz belediye olarak bu konuda yatırım yapmayı düşünüyoruz. Çünkü biz işin temelden geldiğine inanan bir kurumuz. Bu noktada böyle güzel güzide çocuklar yetiştirdiğiniz için Anne ve babalara çok teşekkür ediyorum. Gençlerimize de başarılar diliyor şampiyonluğunuzdan dolayı da hepinizi canı gönülden kutluyorum alınlarınızdan öpüyorum” dedi.

Erzincan Belediye Başkanı Cemalettin Başsoy ise konuşmasında, “ Erzincan Belediyesi olarak geldiğimiz günde bu güne kadar sporun her dalında destek vermeye devam ediyoruz. Şuna inanıyoruz sağlam binalar sağlam temeller üzerine kurulur. Sporunda sağlam temeller üzerinde kurulması için kolları sıvadık Erz Enerji Erzincan Belediyespor Kulübünü kurduk. Ve bu kulüp altında Allah nasip ederse Erzincan'ımızın profesyonel sporcularını yetiştireceğiz bununla ilgili kararımızı verdik. U15 Yaş gurubunda Erz Enerji Erzincan Belediyespor futbolcularımız şampiyon olmuştur kendilerini tebrik ediyorum. Başarılarınızın devamını diliyorum. Tabi bu il içinde almış olduğunuz başarı. Başarı boşuna gelmez. Başarı mutlaka bir alın teri ile gelir, çalışmakla gelir, azimle gelir, sabırla gelir. O nedenle önümüzde çok uzun yıllar var. Biz istiyoruz ki sporcularımız bu azim ve kararlılıklarını devam ettirsinler. Bizim her zaman arkanızda olduğunuzdan hiçbir endişe duymayın. Siz ne kadar hızlı koşarsanız bizde sizi o kadar hızlı takip edeceğiz. Erzincanspor'un tüm futbolcuları Erzincan'dan yetişene kadar biz buna devam edeceğiz. Bunun kararını veriyoruz biz. Taşıma suyla değirmen dönmüyor. Yüreğini, aklını, fikrini, kararlılığını ortaya koyacak Erzincanlı çocuklarımızı yetiştireceğiz ve Türkiye'nin her tarafında inşallah Erzincan futboluyla tarihe ismini yazdıracak. İşimiz kolay değil aileler bu işin peşini bırakmamalı. Çizdim oynamıyorum yok. Nasıl bugün bir aradaysak çocuklar 18-20 yaşlarına geldikleri zaman da bir arada olacağız. Birlikte bu çocuklarımızın hem eğitimlerini yaptıracağız hem de futbolda bir numaraya gelip oturacağız bundan kimsenin endişesi olmasın. Onun için sadece bizim bu konuda maddi manevi desteğimiz yetmez aynı zamanda ailelerinde çok büyük fedakârlık yapması gerekiyor. Ailelerin de çocuklara bu fırsatı vermesi gerekiyor. Moral ve motivasyon çalışmalarını evde de yapması gerekiyor. Biz bununla ilgili dediğim gibi sınırsız destek vereceğiz. Önümüzde uzun ince bir yol var. U15 yaş gurubunda ilde birinci oldunuz. İkinci adımı guruplara gideceksiniz biz bunu destekleyeceğiz sizi her yere götürüp getireceğiz. Ama sizden şunu istiyorum. U15 yaş gurubu Türkiye kupasını istiyorum. Gece gündüz çalışacağız Türkiye şampiyonu olup burada yine onun sevincini birlikte paylaşacağız. Allah yolunuzu bahtınızı açık etsin. Allah hepinizin yardımcısı olsun” dedi.

Konuşmaların sonunda Başsoy, U15 takımını madalyayla ödüllendirdi. Birlikte kupa kaldırılıp hatıra fotoğrafı çekildi.