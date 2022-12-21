Erzincan 3 yaş grubu okullaşma oranında Türkiye birincisi

Erzincan'da, geçtiğimiz yıl itibari ile Türkiye genelinde 3 yaş grubunda yüzde 14 olan okullaşma oranı yüzde 32'ye ulaştı. Bu oranla 3 yaş grubunda Türkiye birinciliğini elde etti.

4 yaş grubunda Türkiye genelinde yüzde 35 olan okullaşma oranı Erzincan'da yüzde 58'e ulaşarak geçtiğimiz yıl 81 il arasında 4 yaş grubunda ulaşılan en yüksek oran olarak resmi istatistiklere yansıdı. 5 yaş grubunda Türkiye geneli yüzde 78 olan okullaşma oranı Erzincan'da yüzde 98,89 olarak gerçekleşmiş olup bu yaş kategorisinde Türkiye'de ilk 5 il arasında yer alıyor. 2022-2023 eğitim-öğretim yılında tüm yaş kategorilerinde Milli Eğitim Bakanlığının belirlemiş olduğu hedef okullaşma oranlarına ulaşmak için gerekli hazırlık ve planlamalar doğrultusunda önceki yıllarda olduğu gibi Erzincan eğitim camiası okul öncesi eğitimi yaygınlaştırmak ve okul öncesi eğitime erişimi kolaylaştırmak için yoğun çaba sarf etmeye ve zirvede kalmaya devam etmek istiyor.

İl Millî Eğitim Müdürü Aziz Gün okul öncesi eğitimin öneminden bahsederek, “Öncelikli hedefimiz ilimizde okul öncesi eğitimden istifade etmeyen tek bir öğrencimizin kalmamasını sağlayarak eğitimde fırsat eşitliğini artırmak. Bu çerçevede okul öncesi eğitimde okullaşma oranlarını yüzde yüze yükseltmek için çalışmalarını aralıksız sürdürüyoruz” dedi. Gün, okul öncesi eğitimin çocukların gelecekleri için, onların öğrenme, anlama kapasitelerini arttırmak, gelişim sürecini hızlandırmak için çok önemli bir basamak olduğunu, okul öncesi dönemin bireyin fiziksel, zihinsel, sosyal duygusal ve dil gelişimini tamamlandığı son derece önemli bir dönemi çerçevelediğini belirtti.

‘8 yeni anaokulu'

Konu ile ilgili yapılan açıklamada, “Erzincan'da son dört yılda 8 yeni anaokulu hizmete kazandırılarak toplam anaokulu sayısı 36'ya ulaştı. 2021-2022 eğitim öğretim yılında 5993 olan okul öncesi öğrenci sayısı ise bu yıl 6845 olarak yüzde 15'e yakın artış gösterdi. Okula ulaşamayan, tek bir öğrenci kalmayıncaya dek gerektiğinde köyde, mezrada, evde, çadırda ihtiyaç neredeyse orada olmak şiarı ile okul öncesi eğitimi tüm evlatlarımızın istifadesine sunmaya devam edeceğiz” denildi.