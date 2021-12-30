Erzincan 6. bölge teşviklerinden yararlanmaya devam edecek

bölge desteklerinin süresinin 1 yıl uzatılmasının kentte yeni yatırımlar açısından çok kıymetli olduğunu ifade etti.

Tanoğlu, “29 Aralık 2021 Tarihli ve 31704 Sayılı Resmi Gazete ile yayınlanan karar ile Cazibe Merkezleri Programı kapsamında yer alan 4'üncü ve 5. bölge illerindeki Organize Sanayi Bölgelerinde gerçekleştirilecek bölgesel, büyük ölçekli ve stratejik yatırımlar ile alakalı olan 6. Bölge teşvikleri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kararı ile 1 yıl daha uzatılarak Erzincan Organize Sanayi Bölgesine yatırım yapmak isteyen yatırımcı ve yeni yatırımlar açısından çok değerli olmuştur” dedi.