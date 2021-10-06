Erzincan 9 milli sporcusuyla Babolat Bulgarian International Championship turnuvasına katılacak

Erzincanlı sporcular Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da 07-10 Ekim tarihlerinde yapılacak olan Babolat Bulgarian International Championship turnuvasına katılmak üzere yola çıktı.

Daha önce Ankara da yapılan A Milli takım seçmelerini kazanan 9 Erzincanlı milli sporcu, Türkiye'ye madalya kazandırmak için bu kez Sofya'da mücadele edecek.

Turnuvayla ilgili açıklama yapan milli takım antrenörü Murad Sönmez, Erzincan'ın milli takıma en çok oyuncu kazandıran il olduğunun altını çizerek, “Sporcularımız daha önce yapılan Büyükler Milli Takım seçmelerini kazanarak Türkiye'yi temsil etme hakkını kazandılar. Milli takım seçmelerini kazanan 9 sporcumuz Zehra Erdem, İlayda Özelgül, Yasemen Bektaş, Cansu Erçetin, Emre Sönmez, Mert Tunco, Mehmet Çapar, Emirhan Budak'ın seçmeyi kazanması bizi çok mutlu etti. Böylece milli takıma en çok sporcu kazandıran il olduk. Hedefimiz inşallah en iyi şekilde ülkemizi temsil ederek madalyalarla dönmek. Uğur Erçetin hocamla Erzincan Gençlik Spor bünyesinde yürüttüğümüz çalışmalarla ve spor kulüplerimizin desteğiyle de her gecen gün başarı çıtamızı şükürler olsun yükselttik.” şeklinde konuştu.