Erzincan AFAD “2022 Kış Tatbikatına” katılım sağladı

Erzincan İl Afet Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) Erzurum'da düzenlenen 2022 Kış Tatbikatında hazır bulundu.

Konaklı Kayak Merkezinde gerçekleştirilen tatbikata İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'da katıldı. Gerçekleştirilen kış tatbikatında, 41 İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü'nden, diğer kamu kurumlarından, STK ve AFAD gönüllülerinden, 2 K9 Timi olmak üzere, toplamda 803 personel, 70 araç, 6 kar motoru ve 9 paletli araç ile yaklaşık 300 gözlemci ve destek personeli hazır bulunurken Erzincan AFAD personeli de bir araç ve bir kar motoru ile tatbikata katılım sağladı.

AFAD, “2022 Afet Tatbikat Yılı” kapsamında planlanan 11 Tematik Tatbikatın ilkini Erzurum'da “Erzurum 2022 Kış Tatbikatı” olarak gerçekleştirdi. 41 il ve 803 kişinin katılımıyla gerçekleşen arama kurtarma tatbikatında, aşırı kar yağışı sonucu oluşan olumsuzluklara müdahale çalışmaları test edildi. Senaryoda üzerinden gerçekleştirilen tatbikatta, yola düşen çığ sonucu mahsur kalanların snowtrack kullanılarak kurtarılması, çığ altında kalanlara kısa sürede ulaşılması ve elektrik kesintisi nedeniyle telesiyejde kalanların güvenli alanlara sevk edilmeleri canlandırıldı. Tatbikatta, tipi nedeniyle mahsur kalanların helikopterle kurtarılması ve Konaklı Kayak Merkezi'ndeki vadinin tepe noktasına kurulacak havai ip hattı ile mahsur kalan kişilerin güvenli alanlara nakli, yoldan çıkan bir araca yerel itfaiye birimlerince müdahale edildi.

Tatbikat sonrası açıklamalarda bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, pandemi olmasına rağmen 56 milyon vatandaşa ulaşıldığını belirterek, “Bugün bu tatbikata 503'ü AFAD personeli, 300'ü STK personeli olmak üzere toplam 803 kişi katıldı. Biz afeti gelsin diye beklemiyoruz, afete hazırlanıyoruz. Bu konsantrasyonu tebrik etmek ve kutlamak gerekir. 2021 yılını afet eğitim yılı ilan etmiştik. Tüm kurum ve kuruluşlar çok önemli bir farkındalığı toplumumuzla beraber paylaştılar. Biz 51 milyon vatandaşımıza 2021 yılında ulaşabileceğimizi hedeflemiştik, pandemi olmasına rağmen 56 milyon vatandaşımıza ulaşabildik. Özellikle afette neler yapılacağını, afet temel eğitimini ortaya koyduk. Bir yıl önce de afetlere hazırlık yılıydı. Bu yılda birbiriyle koordinasyon içerisinde olsun ve tamamlasın diye bu yılı da ‘Afet Tatbikat Yılı' ilan ettik. Bu yıl 54 bin 302 tatbikat yapacağız. Türkiye Afet Müdahale Planı tatbikatları başta olmak üzere, kış tatbikatları, yangın tatbikatları başta olmak üzere birçok tatbikatı gerçekleştireceğiz” dedi.