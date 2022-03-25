Erzincan AFAD, eğitimlerine devam ediyor

Erzincan İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü görevlileri, vatandaşlara ilk yardım, psikososyal, yangın ve hafif arama kurtarma eğitimleri vererek, AFAD Gönüllülük Sistemi'ni tanıtıyor.

Erzincan İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü ekiplerince üniversite öğrencilerine afetlerden önce alınması gereken tedbirler, afet anında yapılması gereken doğru davranış şekilleri ve afet sonrası için yapılması gereken planlamalar detaylı bir şekilde anlatıldı. Deprem anı çök kapan tutun tatbikatının icra edildiği eğitimde ayrıca, e-devlet üzerinden öğrenilen güvenli toplanma alanlarına ilişkin bilgilendirme yapıldı.

Eğitimde ayrıca AFAD Gönüllülük sisteminin tanıtımı, AFAD Gönüllülüğünün ve ortak afet kültürünün yaygınlaştırılması konuları detaylı olarak ele alındı.

Eğitimin ardından afet durumlarında daha fazla can kurtarmak ve daha çok vatandaşa ulaşmak amacıyla İçişleri Bakanlığı tarafından geliştirilen AFAD Acil mobil uygulaması tanıtımı yapıldı.

AFAD Gönüllülük Sistemi eğitim programının amacından bahseden ekipler, “Amacımız Afet ve acil durumlar için AFAD'a destek olacak; yaşatmak için yaşamak prensibi ile yoğrulmuş bilgi, beceri ve istekliliğe sahip gönüllüler kazanmak ve yetiştirmektir” diye ifade ettiler.

‘Kimler AFAD gönüllüsü olabilir'

AFAD gönüllüsü olmaya istekli 18 yaş ve üzeri olan herkes gönüllü olabilir.

AFAD gönüllüsü adaylarının eğitim ve çalışma programlarını aksatmayacak zaman opsiyonlarına sahip olması gereklidir.

AFAD gönüllülük eğitimlerine ve görevlerine katılacak olan AFAD gönüllüsü adaylarının sağlık durumlarının alan çalışmalarına ve seyahate uygun olması gereklidir.