Erzincan AFAD'tan Elazığ'a konteyner desteği

Erzincan İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü, Elazığ Sivrice'de meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından bölgede yaşayan afetzedelerin geçici barınmalarını sağlamak amacıyla 99 konteyner desteğinde bulunacak.

Elazığ Sivrice'de 24 Ocak 2020 günü saat 20.55'te meydana gelen 6,8 şiddetindeki depremde yardıma koşan Erzincan AFAD Müdürlüğü destek faaliyetlerine devam ediyor. Deprem nedeniyle hasar gören evlerine giremeyen vatandaşların barınma ihtiyacını temin etmek için harekete geçen Erzincan AFAD Müdürlüğü tarafından 2 konteyner WC, 2 konteyner banyo ve 22 adet konteyner Elazığ'a gönderildi.

İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünden yapılan açıklamada, “Elazığ'a göndereceğimiz konteynerlerin içerisinde çadır ve acil yardım malzemeleri var. Battaniye, yatak, mutfak gereçleri konteynerlerin içerisinde bulunuyor. Bir afet durumunda lazım olacak olan her şeyi biz depomuzda hazır bekletiyoruz. Afet olduğu an afetin olduğu bölgelere hemen sevk ediyoruz. Toplamda 99 tane yaşam konteynerimiz var. 41 tane konteyner yola çıktı. Ancak yoğun kar yağışından dolayı yolların kapalı olmasından dolayı tırlarımız Muti Pülümür arasında bekletiliyor. Yol açıldığı an direkt Elazığ'a gidecekler. Bununla birlikte 2 konteyner WC, 2 konteyner banyo ve 22 adet konteyner Elazığ'a gönderildi” denildi.