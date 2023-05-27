Erzincan Anadolu Lisesi öğrencisi Yavuz, ikinci oldu

Bayburt'ta gerçekleşen Genç Hatipler Hutbe Okuma Yarışması 3'üncü Bölge Finali, imam hatip lisesi öğrencilerinin katılımıyla tamamlanırken dereceye giren öğrenciler için ödül töreni düzenlendi. Erzincan Anadolu Lisesi öğrencisi Muhammet Eren Yavuz, yarışmada ikinci oldu.

Bayburt İmam Hatip Lisesi koordinesinde Hacı Kıyasi Şentürk Camisinde yapılan yarışmalara katılım sağlayan öğrenciler hutbede hünerlerini sergiledi. İl komisyonu tarafından yapılan değerlendirme sonucuna göre dereceye giren öğrenciler belirlendi.

Genç Hatipler Hutbe Okuma Yarışması 3'üncü Bölge Finali sonuçlarına göre,

1. Erzurum Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Muhammet Enes Cuya,

2. Erzincan Anadolu Lisesi öğrencisi Muhammet Eren Yavuz,

3'ncü Bingöl Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Enes Buttanrı oldu.

Bayburt Öğretmenevinde gerçekleşen ödül töreninde dereceye giren ve yarışmalara katılım sağlayan tüm öğrencilere, okul yöneticilerine ve öğretmenlere çeşitli hediyeler takdim edildi.