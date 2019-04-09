Erzincan Arı Yetiştiriciler Birliği genel kurul toplantısı yapıldı.

Arı Yetiştiriciler Birliğinin genel kurul toplantısı Erzincan Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birlik binası toplantı salonunda yapıldı.

Erzincan İl Tarım ve Orman Müdürü Murat Şahin ile Erzincan Orman İşletme Müdürü Tekin Işık'ın davetli olarak katıldığı toplantıda; Bakanlık Temsilcileri gözetiminde genel kurul başladı.

Erzincan Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Rahmi Özendi yaptığı açılış konuşmasında; "Görevde olduğu süre içerisinde arıcıların tüm sorunlarının çözümü için Yönetim Kurulu olarak ellerinden gelen tüm çabayı sarf ettiklerini, özellikle organik arıcılık konusunda Erzincan İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile ortak çalışmalar yürüttüklerini, üyelerimizin 2018 yılında önemli katkılar sağladıklarını dile getirerek, 2019 yılı üretim sezonu için umutlu olduğunu belirterek genel kurulun hayırlı olmasını dilerim." dedi.

İl Tarım ve Orman Müdürü Murat Şahin ise konuşmasında; "İlimiz arıcılık için tarım sektörü içerisinde çok önemli bir konuma sahiptir. İlimiz sahip olduğu bitki örtüsü ve biyolojik çeşitlilik açısından arıcılık sektörü açısından çok uygun şartlara sahiptir. Dolayısıyla sektörün Erzincan'da gelişmesi için tüm şartlar uygundur. Bunun yanı sıra üretilen balın kalitesi de son derece yüksektir. Sektörün il genelinde dengeli bir dağılım göstermesi, her köyümüzde yapılabilir durumda olması ve yetiştiricilerimizin bu konuda yeterli bilgi ve donanıma sahip olmaları da Erzincan'ın avantajıdır. Erzincan olarak sahip olduğumuz 98 bin adetlik koloni varlığımızı artırmak için çalışmalarımızı devam ettirmekteyiz.

Bu alandaki en büyük çabalarımızdan birisi gençlerin sektöre ilgi göstermeleri ve bu işi ekonomik bir gelir kapısı olarak görmeleridir. Bu kapsamda Bakanlığımızca uygulanan Genç Çiftçi projesi kapsamında 75 gencimize 40 ar adetten toplam 3 bin adet arı kovanı ve arıcılık malzemesi desteği verdik. Öte yandan Müdürlüğümüz ve birlik işbirliği ile uyguladığımız projeler ile arıcılarımızın ihtiyaç duyduğu malzemelere hibe desteği sağladık. Son olarak geçtiğimiz günlerde Varroa ile mücadele kapsamında arıcılarımıza ilaç dağıtımı gerçekleştirdik.Çalışmalarımız önümüzdeki dönemlerde de devam edeceğini söyleyerek genel kurulun birlik üyelerimize, üreticilerimize ve İlimize hayırlı olmasını dilerim." diye konuştu.

Gündemde yer alan tüm maddeler görüşülüp karara bağlandıktan sonra genel kurul sona erdi.