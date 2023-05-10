Erzincan atletizm yarışları yapıldı

Erzincan'da düzenlenen okul sporları küçükler, yıldızlar atletizm grup müsabakaları renkli görüntülere sahne oldu.

Okul sporları küçükler, yıldızlar atletizm grup müsabakaları 49 takım 335 sporcunun katılımıyla Erzincan'da başladı. Açılış seremonisinde bir konuşma yapan Erzincan Gençlik ve Spor İl Müdürü Volkan Burak Mumcu, tüm sporculara başarılar diledi.

Birinci gün yarışmaları büyük çekişmelere sahne oldu. Okul sporları küçükler, yıldızlar atletizm grup müsabakaların birinci gün yarışmalarında dereceye giren sporculara madalya ve katılım belgeleri düzenlenen tören ile takdim edildi.