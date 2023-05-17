Erzincan atletizm yarışları yapıldı

Erzincan'da Gençlik Haftası ve 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlama etkinlikleri çerçevesinde atletizm il birinciliği yarışları yapıldı.

Erzincan Atletizm Pistinde gerçekleşen yarışlar oldukça çekişmeli geçti. Yarışmalarda sporcular dereceye girebilmek adına var güçleri ile mücadele ettiler. Dereceye giren sporculara madalyaları, düzenlenen tören ile verildi.