Erzincan Baro Başkanı Adem Aktürk: “Milli mücadelenin 100. yılında, 19 Mayıs tarihini itibarsızlaştırma çabalarına hayır diyoruz”

yılında, 19 Mayıs tarihini itibarsızlaştırma çabalarına hayır diyoruz” dedi.

19 Mayısın Anadolu topraklarının batılı emperyalist devletler tarafından işgal ve istila edildiği bir dönemde, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün milli mücadeleyi başlatmak adına Samsun'a ayak bastığı, bağımsızlık meşalesinin ateşlendiği ve umudun yeniden canlandırıldığı önemli bir gün olduğunu kaydeden Erzincan Baro Başkanı Adem Aktürk, şöyle konuştu:

“19 Mayıs 1919, aynı zamanda hukuk meşruiyetine dayanan, gücünü hukuktan alan bir milli başkaldırının ilk adımıdır. Türkiye, halkıyla ve kurumlarıyla, Milli Kurtuluş'un ilk adımının 100. yılını coşkuyla kutlamaya hazırlanırken Ankara'da, kendilerini “Düşünceye Özgürlük Girişimi” olarak adlandıran bir grubun, 19 Mayıs'ı, “Türk Halkının Milli Gurur Günü” olmaktan çıkarıp, “Milli Utanç Günü”ne çevirmeyi amaçlayan bir etkinlik düzenleyeceğini öğrenmiş bulunmaktayız. 18 Mayıs 2019 tarihinde gerçekleşeceği ilan edilen etkinliğin afişlerinde ve açıklamalarında 19 Mayıs 1919, “Pontus Rum/Helen Soykırımının 100. Yılı” olarak nitelenmektedir.

Milli Mücadelenin merkezi Ankara'da, Türk Halkının kutsal isyanının başlangıcının, soykırım başlangıcı olarak tanımlanması, bir ulusun ve ülkenin tarihine ve kimliğine yapılabilecek en büyük saygısızlık ve meydan okumadır. 19 Mayıs 1919'da başlayan Milli Mücadelemizin 100. yılında büyük bir cüretkarlıkla yapılmak istenen bu toplantıyı ve pervasız iftiranın sahiplerini en şiddetli şekilde kınıyoruz.”