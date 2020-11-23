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Erzincan Baro Başkanı Aktürk'ten, 24 Kasım Öğretmenler Günü mesajı

Erzincan Baro Başkanı Adem Aktürk’ten, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Erzincan Baro Başkanı Adem Aktürk'ten, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.


Başkan Aktürk, mesajında şu ifadelere yer verdi:


“Türkiye'nin gelecek hedeflerini gerçekleştirebilmesi ancak vatanperver, bilinçli, birikimli, milli ve manevi değerlerimizi özümsemiş nesillerle mümkündür. Öğretmenlerimiz, milli ve manevi değerlerimizin teminatıdır. Geleceğimizin teminatı çocuklarımızın yetişmesinde fedakarca gayret gösteren öğretmenlerimiz, her türlü takdire fazlasıyla layıktır. Çocuklarımızın ruh ve karakterine yön veren, bugünün mimarı, yarınların hazırlayıcısı saygıdeğer öğretmenlerimize çok şey borçlu olduğumuz iyi bilinmeli, sadece 24 Kasımlarda değil, yılın her günü hatırlanmalıdır.


Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün dediği gibi ”Milletleri kurtaranlar yalnız ve ancak öğretmenlerdir. Öğretmenden, eğitimciden mahrum bir millet, henüz bir millet adını alma yeteneğini kazanamamıştır."


Bu vesileyle, tüm öğretmenlerimizin Öğretmenler Günü'nü kutluyor; sağlıklı, başarılı ve huzur içinde bir hayat geçirmelerini temenni ediyorum. Başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, görevi başında Şehit düşen, ebediyete intikal etmiş olan öğretmenlerimize Allah'tan rahmet; bu mesleği uzun yıllar fedakarca sürdürdükten sonra emekli olmuş öğretmenlerimize de sıhhat ve afiyetler diliyoruz.”

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