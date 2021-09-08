Erzincan Barosunca avukatlara dağıtılmak üzere 11 adet kitabın daha basımı gerçekleştirildi

Erzincan Baro Başkanı Adem Aktürk, “Meslektaşlarımızın mesleki ve kişisel eğitimine verdiğimiz önemin gereği olarak, 11 adet kitabın basımını gerçekleştirdik. Amacımız meslektaşlarımıza geçmiş yıllara nazaran daha fazla katkı sağlayabilmektir. Basımını gerçekleştirdiğimiz eserler;

1- Rüsvet, zimmet-irtikâp görevi kötüye kullanma

2- Tapu iptali ve tescil davaları

3- Malvarlığına karşı suçlar

4- İmar kanunu 18. Madde uygulamaları, itiraz ve dava yolları

5- Destekten yoksun kalma tazminatı hesaplama yöntemleri

6- Avukatın öz-el kitabı

7- Ecrimisil, önalım ve zorunlu geçit hakkı davaları

8- İhtiyati haciz

9- İtirazın iptali davası ile tahsil davası

10- İstihkak davaları

11- Şikayet

12 aylık süre içerisinde, 44 adet kitabın basımını gerçekleştirerek meslektaşlarımıza dağıtmış oluyoruz. Erzincan Barosu'nu, sahip olduğu onurlu ve saygın yerinden daha ilerilere taşımak amacıyla var gücümüzle çalıştık, çalışmaya da devam etmekteyiz. Samimiyetle belirtmeliyiz ki; tüm meslektaşlarımız ile birlikte Erzincan Barosu'nu ülkemizin örnek barolarından biri haline getirmenin vicdanı rahatlığı ve haklı gururu içerisindeyiz. Yaptıklarımız yapacaklarımızın temınatıdır. Eserlerin faydalı olmasını diler, emeği geçenlere teşekkür ederiz.” dedi.