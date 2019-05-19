Erzincan Barosu'ndan geleneksel iftar yemeği

Baro Başkanı Adem Aktürk, “Meslektaşlarımız ve aileleriyle iftar yemeğinde bir araya geldik” dedi.

Erzincan Barosu'nca geleneksel iftar yemeği programı Ekşisu'da yapıldı. Çok sayıda baro mensubu ve ailelerinin katıldığı iftar yemeğinde bir konuşma yapan Erzincan Baro Başkanı Adem Aktürk, “Erzincan Barosu olarak her yıl meslektaşlarımız ve aileleri ile iftar yemeğinde bir araya geliyoruz. Bu yılda meslektaşlarımız ve aileleriyle iftar programımızda buluşmanın mutluluğunu yaşıyoruz.

Böyle organizasyonlar bizlerin birliğine ve beraberliğine katkı sağlamaktadır. Milletimizin ve tüm İslam aleminin mübarek Ramazan-ı Şerifini tebrik ediyorum. Cenab-ı Allah'tan bizleri birlik ve beraberlik içinde Ramazan Bayramı'na kavuşturmasını temenni ediyorum. İftar yemeğimize yoğun katılım gösteren meslektaşlarımıza teşekkür ediyorum.” dedi.